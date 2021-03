I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu S. Elena hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica una 25enne di Maracalagonis (Su) con precedenti denunce a carico. La donna è stata fermata mentre era alla guida della propria autovettura Citroen C3 in Via Trieste, a Selargius, e sottoposta a controllo ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento del test alcoolemico.

La patente di guida le è stata ritirata e la macchina sequestrata. La prefettura di Cagliari è stata informata per gli aspetti relativi alla sospensione della patente.