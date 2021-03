Si è conclusa con successo la prima giornata dedicata alla microchippatura dei cani residenti nel territorio comunale di Quartu Sant’Elena, promossa dall’Assessorato per la Tutela dell’ambiente del Comune di Quartu, in collaborazione con il servizio veterinario dell’ATS e con il supporto degli operatori del canile Shardana. Circa 80 animali sono stati muniti di microchip e registrati all’anagrafe canina.

Sono stati programmati altri due appuntamenti, nel territorio cittadino e sul litorale:

Mercoledì 24 marzo, dalle 9,00 alle 12,30 presso la Biblioteca di via Dante a Quartu;

Giovedì 1 aprile, dalle 9,00 alle 12,30 presso la scuola di Via Mar Ligure a Flumini di Quartu.

Il servizio è gratuito e accessibile tramite prenotazione al numero 349 2491721. Le prenotazioni per entrambe le date saranno aperte nella giornata del 23 marzo, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. I cittadini già presenti nell’elenco prenotazioni del primo Microchip day e che ne abbiano fatto espressa richiesta saranno inseriti nei nuovi turni di prenotazione.

Si ricorda che per accedere al servizio di microchip occorre presentarsi muniti di documento di identità e codice fiscale. E’ raccomandato munirsi di bustine igieniche per i propri animali. Per i cani di grossa taglia è raccomandata la museruola. Il servizio è svolto in collaborazione con l’Associazione Nautical Rescue Dogs, presente con una sua postazione durante le giornate del Microchip Day.