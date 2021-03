Sesta tappa per il progetto ‘Sardi e sicuri’. Sabato 20 e domenica 21 marzo, l’operazione di screening della Regione, realizzata da Ares-Ats per contrastare la diffusione del Covid-19, prosegue sui territori del cagliaritano, del Parteolla e del Sarrabus-Gerrei. Diciannove, in tutto, i comuni coinvolti: Quartu Sant’Elena, Sinnai, Maracalagonis, Dolianova, Muravera, Villaputzu, Villasimius, San Vito, Burcei, Serdiana, Donori, Soleminis, Castiadas, Silius, Villasalto, Ballao, San Nicolò Gerrei e Armungia. A questi si aggiunge il comune di Sarroch, che anticipa così le giornate di screening già programmate per il fine settimana successivo.

Seguendo la formula adottata nelle ultime tre tappe, i test si concentreranno in un unico weekend con l’impiego dei soli tamponi antigenici a immunofluorescenza di ultima generazione e alta sensibilità al virus. Cinque i comuni che, in ragione del loro numero di abitanti, seguiranno una sola giornata di screening: a Silius, Ballao e Armungia i cittadini potranno sottoporsi al tampone solo sabato 20, mentre a Villasalto e San Nicolò Gerrei, potranno farlo domenica 21 marzo.

Tutte le persone, di età superiore ai 10 anni, possono effettuare il test semplicemente recandosi, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, in una delle 33 sedi operative (di cui dieci nella sola Quartu Sant’Elena) muniti di tessera sanitaria e un numero di telefono cellulare, al quale verranno comunicate le informazioni per il ritiro online del referto. Per alcuni comuni sono previste specifiche modalità d’accesso alle sedi operative, per lo scaglionamento degli ingressi.

A oggi sono 123 i Comuni in cui si sono svolte le operazioni di screening di massa che proseguiranno fino a coprire l’intero territorio regionale. Cinque le aree già monitorate (Ogliastra, nuorese, Medio Campidano, città di Cagliari e parte dei comuni del cagliaritano e Sud Sardegna), per un totale di oltre 200mila test eseguiti.