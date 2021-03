Dopo alcuni casi di positività all’interno della Dinamo basket di Sassari, la squadra resta in quarantena. La società, però, non ha rivelato se si tratta di un caso isolato o di più. “Il gruppo proseguirà il periodo di quarantena prescritto dall’Ats e si sottoporrà a nuovi controlli tra 48 ore”, fa sapere il club.

I giocatori di coach Gianmarco Pozzecco erano stati fermati sabato, alla vigilia della partita con Trento, poi annullata come quella di domenica prossima con Brindisi, e le due contro Bamberg, valide per il girone L di Champions, il cui calendario aggiornato è stato reso noto nel pomeriggio dalla Fiba in considerazione del fatto che anche Nymbruk è in quarantena, visto che sembrerebbe che il contagio tra i biancoblu sia avvenuto nella trasferta di nove giorni fa nella Repubblica Ceca. Il Banco di Sardegna sarà di scena martedì 30 marzo alle 20.30 sul campo del Saragozza, giovedì 1 aprile alle 20 col Bamberg, martedì 6 aprile alle 20.30 col Nymburk e giovedì 8 aprile alle 20.30 ancora col Bamberg.