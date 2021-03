Un cestino del mare capace di filtrare l’acqua e trattenere i rifiuti. Si chiama Seabin ed ora è a disposizione del molo della Marina di Sant’Elmo. L’iniziativa, nata nell’ambito del progetto di tutela dell’ambiente contro l’inquinamento dei mari, è stata promossa dalla sezione di Cagliari dell’associazione femminile “Soroptimist International d’Italia”. Presenti alla cerimonia di inaugurazione gli assessori dell’Innovazione tecnologica, Ambiente e Politiche del mare, Alessandro Guarracino e alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Sorgia. “Appoggiamo e sosteniamo – ha detto Guarracino – tutte le iniziative che contribuiscano in qualunque forma a divulgare la sensibilità sul tema del rispetto dell’ambiente e in particolar modo sulle tematiche legate all’inquinamento del mare”. Una iniziativa, ha detto Sorgia, che “ben si inquadra in una strategia di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile della Giunta Truzzu”.