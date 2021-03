Lavori ultimati in tredici giorni d’anticipo. E domani intorno alle 11 via Principessa Jolanda verrà liberata dal cantiere sulla rete fognaria, consentendo così la riapertura al traffico. Lo rende noto Abbanoa.

La chiusura delle ultime settimane ha consentito la realizzazione di una nuova condotta di by pass per lasciare vuota la condotta di viale Trento. La tubatura appena realizzata ha un diametro di mezzo metro e una lunghezza di settanta metri. I reflui saranno in parte deviati sulla condotta di viale Caprera e in parte sulla nuova condotta. All’incrocio con via Principessa Jolanda saranno ora installate delle paratie di sezionamento lungo la tubatura di viale Trento.