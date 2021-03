SPEZIA: NZOLA IN FORTE DUBBIO, PRONTO PICCOLI. Allenamento tattico e poi partitelle nella seduta odierna al Comunale di Follo per lo Spezia di mister Italiano in vista della sfida salvezza di sabato contro il Cagliari. A preoccupare il tecnico siciliano sono le condizioni di Nzola, che ieri e oggi ha svolto solo sedute personalizzate: difficile il suo impiego sabato, con Italiano pronto a giocarsi la carta del baby Piccoli, autore di una buona prova condita anche con il gol nello spezzone di partita giocato contro l’Atalanta. In avanti, sicure le conferme di Verde e Gyasi, mentre in difesa, con Zoet tra i pali, il tecnico sembra intenzionato a schierare Ismajli ed Erlic centrali, Vignali e Simone Bastoni ai lati. In mediana, con l’assenza forzata di Estevez colpito dal Covid, potrebbe esserci una maglia da titolare per Leo Sena, assieme a Maggiore e Matteo Ricci.

CAGLIARI: SQUADRA IN RITIRO DA QUESTA SERA, KLAVAN OK Prosegue la preparazione dei rossoblù di Semplici in vista dell’anticipo di sabato alle 18 con lo Spezia. Oggi ad Asseminello, dopo la fase di attivazione a secco, i calciatori sono stati impegnati in una serie di esercitazioni dedicate allo sviluppo della fase offensiva; a seguire spazio alla tattica e a delle partitelle a tema. E’ tornato in gruppo Klavan, ancora in differenziato Sottil e Tramoni. Dopo l’allenamento, da questa sera la squadra sarà in ritiro ad Asseminello. Per la sfida-salvezza di sabato, Semplici ritrova anche Pavoletti e Lykogiannis, assenti contro la Juventus per squalifica.