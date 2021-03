Salvi, per ora, i traghetti sulle tratte da e per la Sardegna e sulla Termoli-Tremiti. La Civitavecchia-Cagliari, la Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari e la Termoli-Tremiti, gestite da Tirrenia-Moby, proseguiranno sino al 31 marzo.

La compagnia di navigazione ha prolungato le prenotazioni sino a quella data in maniera autonoma anche in assenza di una proroga ufficiale da parte del ministero dei Trasporti che ha già messo a bando i collegamenti.

Le gare per le linee Civitavecchia-Cagliari e Termoli-Tremiti sono scadono il 20 aprile e quella per la Napoli-Cagliari-Palermo il 29 dello stesso mese, mentre l’avviso per presentare le manifestazioni di interesse per la Civitavecchia-Olbia scade il 31 marzo. Infine il bando per la Genova-Porto Torres – prenotabile però sino al 21 ottobre – scade il 28 aprile.