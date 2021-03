Tragedia durante la scorsa notte nella periferia di Sant’Andrea Frius (nella provincia del Sud Sardegna) dove, lungo la strada statale 387, una ragazza di 21 anni ha perso la vita e un giovane è rimasto lievemente ferito in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la 21enne era al volante di una utilitaria quando arrivata all’altezza del chilometro 35, per cause non accertate, ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada. L’auto è andata a finire contro il tronco di un albero. A causa del violento impatto la ragazza è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sant’Andrea Frius, Donori e del Radiomobile di Dolianova peri rilievi e il 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Brotzu, non è grave.