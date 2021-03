Intervento dei Vigili del fuoco di Sassari dopo una richiesta di intervento, pervenuta alla Sala operativa intorno alle 00:05 per un incidente stradale accaduto alle porte di Olbia, in via Vittorio Veneto.

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’evento e collaborare con i sanitari del 118 e i Carabinieri.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe perso il controllo dell’auto ribaltandosi diverse volte sulla carreggiata. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri di Olbia. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale per accertamenti.