Vanno avanti le proteste anti golpe in Birmania, e continuano a registrarsi vittime: 224 in totale, con i 3 manifestanti uccisi ieri: a renderlo noto l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (Aapp), un’organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia.

Secondo la ong, nella giornata di ieri è stato ucciso dalle forze di sicurezza del Paese un manifestante nel distretto di North Okkalapa, alle porte di Yangon, mentre altri due – nel distretto di Monywa nella regione di Sagaing e nella città di Bago, nell’omonima regione – sono deceduti a causa di ferite riportate in precedenza.

Il totale delle vittime, secondo la Aapp, include altri quattro civili uccisi nei giorni scorsi ma non ancora conteggiati: finora i morti a Yangon sono 124. Fino a ieri sono state arrestate nel Paese 2.258 persone.