Questa mattina i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Villacidro, a conclusione delle indagini svolte, hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria un un’imprenditore agricolo 57enne di Sardara, per i reati di detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione.

Nel corso della mattinata del 16 marzo, i militari coadiuvati dai colleghi della Stazione di Sardara, hanno eseguito una perquisizione nell’azienda dell’uomo, sospettato di detenere armi e/o munizioni, dove a seguito delle operazioni hanno rinvenuto 14 cartucce di fucile cal. 12 ed un motociclo KTM, modello 640, risultato rubato nel Comune di Quartu Sant’Elena nel 2013.

Il veicolo al termine delle attività è stato restituito al legittimo proprietario. Non sarà facile rimetterlo in sesto, si trova in pessime condizioni. Magari di può piuttosto sperare in un risarcimento del danno da parte del ricettatore. Il proprietario a quella moto, sottrattagli 8 anni fa, ormai non ci pensava più.