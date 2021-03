Dora Soru, assessora dell’Urbanistica, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico attraverso una comunicazione indirizzata al Sindaco di Oristano Andrea Lutzu. “A causa di sopraggiunti impegni, personali e familiari, mi vedo costretta a rimettere l’incarico, conferitomi con decreto sindacale del febbraio 2020, con decorrenza dal ricevimento della presente” si legge nella lettera di dimissioni.

Dora Soru ricopriva l’incarico di assessore con delega all’urbanistica, tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, zona franca ed energie alternative.

“Ringrazio Dora Soru per il prezioso contributo umano e professionale che ha sempre assicurato in questo anno – osserva Lutzu -. In un periodo particolarmente difficile a causa dell’emergenza sanitaria, si è messa a disposizione dell’amministrazione svolgendo un lavoro scrupoloso molto apprezzato da tutti. Lascia per sopraggiunti impegni personali e familiari. Nei prossimi giorni la Giunta sarà reintegrata con l’assegnazione delle nuove deleghe”.