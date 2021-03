La situazione sul fronte pandemico peggiora nel Comune di Samugheo, dove si è verificato un aumento dei contagi, con dati che però sono ancora ufficiosi. Il sindaco Basilio Patta ha disposto l’interruzione delle attività didattiche nelle scuole per oggi e domani, sabato 20.

“E’ il primo passo verso provvedimenti ancora più restrittivi e generalizzati che, nel caso dovesse essere confermata lo scenario, sarò costretto nell’interesse di tutti ad adottare – spiega in una nota pubblicata su Fb – I numeri a me pervenuti sono tutti ufficiosi, ma non per questo privi di una chiara indicazione dei fatti. Per questa ragione ho immediatamente condiviso il problema con il Prefetto”.