Con il contributo del Servizio Igiene del Suolo, l’Amministrazione Comunale ha realizzato il quinto video della campagna “Basta abbandoni – Combatti con noi gli incivili”, realizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina sul fenomeno del conferimento irregolare dei rifiuti.

“Fondamentale, per tenere pulita la città, la collaborazione di chi la vive sia perché ci risiede ma anche per motivi di studio o lavoro. Ecco perché, con i cinque video fino ad ora pubblicati online, il Comune sta cercando di portare all’attenzione di tutti il problema degli abbandoni irregolari della spazzatura – si legge nella nota stampa dell’Amministrazione comunale – sarà necessario che tutti collaborino e che i comportamenti vietati siano puniti e condannati anche dagli stessi cittadini, chiamati a collaborare per denunciare chi si macchia di un comportamento irrispettoso per Cagliari”.

Per contrastare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti sul territorio cittadino, è stato creato un indirizzo mail al quale sarà possibile inviare le segnalazioni di comportamenti vietati che verranno sanzionai. Chiunque volesse dare il contributo perché i responsabili vengano sanzionati, potrà farlo inviando una mail all’indirizzo: segnalachiabbandona@comune.cagliari.it