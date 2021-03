In rosso fino a Pasqua: questa sembra essere l’unica certezza dopo il monitoraggio di oggi della Cabina di regia, per otto Regioni e una Provincia autonoma. Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Trento, Puglia e Veneto.

Mentre sulle altre regioni la Cabina di regia ha rilevato un Rt nazionale rimasto identico alla scorsa settimana, cioè a 1,16 (ricompreso tra 1,02 e 1,26).

Dovrebbe uscire dalla zona bianca la Sardegna (che finirà in arancione visto che il giallo fino a Pasqua non esiste più) e il Molise, che è stato in zona rossa due settimane, queste le indiscrezioni di queste ore.

