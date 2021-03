Dopo l’alluvione per il ciclone Cleopatra nel 2013, che aveva devastato strade e siti storici e naturalistici del comune di Oliena (Nuoro), la Provincia Autonoma di Bolzano aveva dato vita a una raccolta fondi che aveva inviato al comune barbaricino. Oggi il sindaco di Oliena Sebastiano Congiu, ha ringraziato gli amministratori altoatesini per quel gesto e per invitarli in paese, dove potranno visitare le opere che con quei fondi, insieme ai finanziamenti istituzionali, sono state rimesse in piedi.

“Gentilissimi, a nome mio personale, dell’amministrazione comunale, desidero esprimere il più sentito ringraziamento per il grande gesto di solidarietà che avete manifestato a seguito dell’alluvione del 18 novembre 2013 che ha duramente colpito il nostro territorio – scrive Congiu – Come amministrazione comunale, era nostro intento invitarvi ufficialmente per il giorno del collaudo finale delle opere ed esaltare il grande gesto di solidarietà e vicinanza tra i due popoli, ma le restrizioni per la pandemia in atto non ci hanno permesso di farlo. Tuttavia, sarebbe per noi un grande onore, avervi qui, in una data da concordare , per far sì che vi sia una diretta testimonianza di come è stato nuovamente reso fruibile il sito naturalistico di Su Gologone, grazie al vostro aiuto, ed inoltre possiate conoscere e ammirare le bellezze del nostro territorio”.

Nella lettera il primo cittadino di Oliena elenca i lavori realizzati – iniziati nel novembre 2018 e conclusi nell’ottobre 2020 – con i soldi ricevuti in beneficenza, a cui si sono aggiunti i finanziamenti di 450mila euro ricevuti dalla Regione Sardegna. “I lavori hanno interessato il sito adiacente il monumento naturale di Su Gologone che era stato particolarmente danneggiato dalla furia del ciclone. – sottolinea Congiu – Sono stati ricostruiti il muro di sostegno e la scalinata che porta al belvedere, dove è anche presente la Chiesa di Nostra Signora della Pietà, che ha necessitato di un importante intervento di ristrutturazione, nonché altre opere accessorie, per un importo totale speso di 377.502 mila euro”.