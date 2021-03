Progressisti all’attacco della Giunta della Regione Sardegna in merito alla delibera sui contributi per manifestazioni pubbliche di interesse turistico. “Quasi 5,5 milioni di euro destinati ai grandi eventi sportivi per gli appuntamenti da aprile a dicembre 2021, da assegnare a sportello, ancora una volta l’assessorato del Turismo utilizza risorse pubbliche con il modello del ‘chi prima arriva, prima alloggia’”, fanno notare i consiglieri del gruppo che hanno presentato un’interrogazione in Consiglio regionale.

Insomma, “lo schema è lo stesso utilizzato nel 2020, nonostante gli annunci dell’assessore dopo le polemiche e i contenziosi nati dalle modalità utilizzate lo scorso anno”. Nella delibera approvata dalla Giunta “c’è un po’ di tutto”: dagli sport automobilistici, inclusa la Formula 1, agli sport equestri, dai giochi e gli sport tradizionali al tiro dinamico. “Rispetto agli anni passati – sottolineano – si rileva un considerevole aumento degli stanziamenti a favore delle manifestazioni sportive. Le risorse a favore del Cartellone dei Grandi Eventi Sportivi rischiano di andare a esaurire le intere somme disponibili sul bilancio regionale per contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico”.