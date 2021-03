Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo.

Lo prevede l’ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata e che entrerà in vigore da lunedì 22 marzo.

Per l’isola, dunque, una doppia retrocessione, dopo tre settimane in zona bianca (l’area gialla è stato abolita dal Governo sino al 6 aprile). Dalla bozza dell’Iss emerge che nella settimana dall’8 al 14 marzo l’Isola ha un Rt maggiore di 1 (1.08) e una classificazione del rischio complessivo che passa da basso e moderato; resta sotto la soglia dei 50 casi per 100mila abitanti in una settimana (43), ma con una variazione del numero dei contagi in aumento del 32.5%. Sotto la soglia critica anche la pressione negli ospedali (14% di posti letto Covid in terapia intensiva e 11% in area medica).

La Campania inevece resta rossa. Viene infatti prorogata l’ordinanza in scadenza relativa all’area rossa nella Regione. Lo prevede un’ordinanza che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata , sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. Le ordinanze andranno in vigore da lunedì 22 marzo.