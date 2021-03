Da richiesta pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento “7A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sanluri è intervenuta nel pomeriggio di oggi per il crollo di una parte di elementi strutturali della facciata di una palazzina fatiscente situata in via Roma a Serramanna. Grosse parti si sono riversate sulla strada, dove fortunatamente al momento non transitavano persone o veicoli.

Gli operatori della squadra dei vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno delimitato l’area e con l’ausilio dell’autoscala arrivata dalla sede centrale di Cagliari hanno provveduto alla rimozione delle parti restanti pericolanti e così alla messa in sicurezza e alla verifica di stabilità dell’intera facciata.

Sul posto presente la Polizia Locale di Serramanna per quanto di loro competenza. Nessun danno a persone o cose.