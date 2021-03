Ieri a Villasor in località “Zippeddu”, un 57enne carrozziere del luogo, mentre si trovava in quelle campagne alla ricerca di asparagi, su un terreno incolto demaniale situato nei pressi della linea ferroviari Cagliari – Sassari, ha trovato un residuato bellico, di circa 30 cm, presumibilmente risalente al secondo conflitto mondiale, molto arrugginito, forato sull’ogiva, in cattivo stato di conservazione.

Con una chiamata al 112 l’uomo ha immediatamente attivato il sistema di pronto intervento dell’Arma. L’area è stata cinturata e presidiata dai carabinieri di Villasor coadiuvati dai Barracelli. L’immediato intervento degli artificieri antisabotaggio del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, ha permesso infine di appurare che si trattava di un “proietto fumogeno di mortaio”, già esploso, dunque inerte, del 1945. È stato recuperato e verrà avviato al previsto smaltimento secondo disposizioni vigenti.