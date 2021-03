Gli agenti della Squadra Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato a Selargius un 42enne per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti qualche tempo avevano il sospetto che l’uomo organizzato un’attività di spaccio in casa. Quindi ieri, dopo una breve indagine, hanno di controllare l’abitazione.

L’operazione ha confermato i sospetti dei poliziotti che hanno trovato e sequestrato 6,5 chili di marijuana, contenuti in quaranta contenitori in vetro. Inoltre, nascosti all’interno di una borsa frigo, sono stati trovati circa 90 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e circa 1 Kilo di hashish suddiviso in panetti. Ancora, in una cassetta degli attrezzi è stata rinvenuta e sequestrata la somma di 27800 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

In una stanza dell’appartamento era stata allestita una vera e propria serra indoor, completa di attrezzatura per la coltivazione di 18 piante di marijuana, con un altezza dagli 80 ai 120 centimetri, tutte in perfetto stato vegetativo. Il 42enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio e portato nel carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.