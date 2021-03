I poliziotti delle Volanti hanno individuato e arrestato l’autore di diversi furti commessi dai primi di marzo nella zona di Pirri. Durante la scorsa notte gli agenti hanno posto fine ad una serie di azioni di cui si era reso protagonista un giovane di 23 anni, già noto ai poliziotti per i suoi precedenti. Proprio all’inizio di questo mese lo stesso era stato denunciato ed individuato dagli operatori, dopo che era riuscito a rubare un’auto da un cortile condominiale e diversa refurtiva asportata da altre abitazioni private.

L’ultimo suo tentativo di sfuggire all’arresto è stato sventato dai poliziotti, quando il malvivente, dopo esser riuscito ad entrare in un parcheggio condominiale ed indisturbato è salito a bordo di un Suv, fuggendo verso il quartiere di Is Mirrionis.

Il rapido intervento degli agenti, allertati dal proprietario dell’auto, che, accortosi del furto, ha chiesto subito aiuto alla Polizia chiamando il 113, ha consentito il rintraccio del giovane in via Tuvumannu, nelle immediate vicinanze della vettura, che aveva il motore ancora caldo.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e il proprietario dell’auto è potuto rientrare in possesso della propria vettura.

Gli accertamenti compiuti dai poliziotti delle Volanti, che hanno riscontrato lo stesso modus operanti in almeno altri 3 episodi pregressi, hanno consentito il suo deferimento all’Autorità Giudiziaria anche per gli altri furti commessi nelle abitazioni, per i quali ora il giovane risulta indagato.

Il 23enne si trova tuttora in regime di custodia cautelare presso il carcere di Uta.