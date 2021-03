I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato P.Q., pregiudicato napoletano di 31 anni residente a Sassari in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in sostituzione degli arresti domiciliari disposta dal tribunale di Sassari per la violazione degli obblighi impostigli, eseguito lo scorso fine settimana.

L’uomo, dopo le formalità, è stato portato nel carcere di Bancali.