Peggiora la situazione pandemica nel Comune di Pula e la Sindaca Carla Medau ha diramato un comunicato, attraverso la sua pagina Facebook, per aggiornare gli abitanti su contagi e ricoveri e per ricordare le misure precauzionali da adottare, oltre che le restrizioni in vigore.

“Cari concittadini, la situazione Covid a Pula è sensibilmente cambiata, vi prego di leggere con attenzione.

Abbiamo:

2 nuovi cittadini POSITIVI. Siamo dunque a quota 4;

15 nuovi pazienti positivi. Fanno tutti parte della struttura AIAS, la Direzione Sanitaria mi riferisce che tutti i pazienti presentano condizioni di salute abbastanza buone.

L’Amministrazione Comunale ha immediatamente attivato per tutti i positivi le procedure e i protocolli Covid previsti. Vi esorto a osservare strettamente le restrizioni che ben conoscete.

Le varianti del virus sono molto aggressive e contagiose e ‘se ne fregano’ se siamo in zona bianca o zona rossa, viaggiano per conto loro a prescindere dai colori.

Vi ricordo inoltre che essere parenti non significa essere congiunti, proteggete la salute dei vostri familiari più fragili o anziani limitando le visite allo stretto necessario.

Non sono consentite: feste, spuntini, pranzi e qualunque incontro che possa creare assembramento o mettere a repentaglio la salute delle persone.

Indossate la mascherina, tenete le distanze e igienizzate le mani.

Prepariamoci ai vaccini, l’unica soluzione per uscire dalla pandemia“.