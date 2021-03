Sono 17 le persone che andranno a giudizio diretto per gli “assalti” che scandirono la “guerra del latte” nel febbraio 2019. Il pm della Procura di Sassari, Angelo Beccu, – come anticipa La Nuova Sardegna – ha disposto la citazione diretta a giudizio per l’assalto a un trattore che trasportava derrate alimentari vicino a Torralba.

Secondo le accuse i 17 (cinque dei quali già citati a giudizio diretto per l’irruzione al caseificio Pinna di Thiesi) il 9 febbraio di due anni fa bloccarono per strada un trattore che trainava un semirimorchio, minacciarono il conducente e svuotarono sulla carreggiata la merce trasportata, in gran parte prodotti alimentari. Il processo si aprirà il 13 maggio 2021, quando davanti al giudice, Mauro Pusceddu dovranno comparire i 17 allevatori.