Diversi membri del personale scolastico hanno deciso di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid con il farmaco AstraZeneca. Le disdette hanno raggiunto la quota del 20%, come conferma il commissario Ares-Ats Massimo Temussi che spera comunque in un’accelerazione della campagna di somministrazione del siero anti-Covid grazie all’apertura, da martedì, del nuovo centro vaccinale nell’ex concessionaria Audi a Olbia.

L’obiettivo, a regime, è arrivare a circa 6mila vaccini al giorno. Nessuna disdetta, invece, è statata registrata dall’Aou di Cagliari che aveva ripreso ieri pomeriggio le somministrazioni del vaccino di Oxford per il personale delle forze dell’Ordine. Lunedì 22, invece,si riprende all’Aou di Sassari e all’Azienda ospedaliera Brotzu, oltre che nel territorio della Assl di Oristano.

Ma se da una parte c’è un 20% di persone che ha rifiutato il vaccino AstraZeneca, dopo lo stop per i dubbi sollevati per alcune trombosi ritenute poi, dall’altra c’è la speranza di “saltare” la fila provando ad accaparrarsi le dosi rimaste in frigo.

Così l’Ats Sardegna sta registrando diversi tentativi di accesso di persone che non sono presenti negli elenchi delle prenotazioni e che provano a farsi inoculare il vaccino di Oxford ante tempo, creando però momenti di caos nella normale gestione delle somministrazioni.

Da qui l’appello dell’azienda sanitaria unica dell’Isola che, attraverso la stampa, ricorda che “soltanto le persone chiamate possono recarsi a ricevere il vaccino”. L’Ats, in questo momento, sta procedendo con a vaccinare con AstraZeneca il personale docente e non docente della scuola.