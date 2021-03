Martedì 23 l’Aou di Sassari riprenderà la somministrazione del vaccino AstraZeneca al personale docente e non docente delle scuole del territorio. La loro vaccinazione, interrotta a causa della sospensione dell’Aifa per alcuni approfondimenti sul vaccino anglo svedese, riprenderà con gli stessi elenchi, così come già previsto nel programma della settimana precedente. Lunedì 22, invece, inizierà la vaccinazione degli studenti tirocinanti di medicina, farmacia e delle professioni sanitarie.

L’autorizzazione alla vaccinazione di queste categorie è stata comunicata ieri dalla Regione. La somministrazione del vaccino inizierà nel centro vaccinale, al piano terra della palazzina delle Medicine in viale San Pietro. Proprio gli studenti delle professioni sanitarie sono scesi in piazza nei giorni scorsi, spalleggiati dal sindacato Nursind, per chiedere alla Regione di essere vaccinati contro il covid 19, visto che quotidianamente accedono nei vari reparti ospedalieri.

Oltre all’avvio della vaccinazione degli studenti, nel centro vaccinale dell’Aou lunedì inizierà anche la somministrazione delle dosi Pfizer-Biontech ai pazienti nefropatici che svolgono la dialisi in ospedale. Nella stessa giornata, in accordo con la Prefettura di Sassari, si procederà alla vaccinazione anche del personale facente parte della Capitaneria di porto del territorio.