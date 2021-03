Eumentano giorno dopo giorno i comuni della Sardegna in zona rossa, oggi anche Golfo Aranci va in lockdown.

A dare la notizia è il sindaco Mario Mulas sui social. “Abbiamo trenta casi di coronavirus, è necessaria la zona rossa. Domani firmerò l’ordinanza”, si legge sulla nota. “Sono numeri molto preoccupanti che hanno portato la Ats a certificare l’esistenza delle condizioni per decretare da parte mia l’istituzione di una zona rossa comunale. Pertanto sono al lavoro con gli uffici comunali alla predisposizione della relativa ordinanza la cui entrata in vigore è prevista per domattina alle ore 7 e sarà in vigore per i prossimi 14 giorni”.