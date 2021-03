Ancora una volta la Fidapa Bpw Italy si schiera a sostegno delle donne, le donne per le donne, per la loro salute psicofisica, perché possano “partorire” senza dolore.

Un’utopia? La sezione Fidapa del Sulcis, nella persona della Presidente Maria Gemma Moi, con l’adesione della Presidente del Distretto Sardegna, Maria Tina Maresu risponde “no”, argomento spinoso ma non nuovo per noi, infatti, abbiamo incominciato a far sentire la nostra voce già dal 2008, quando la sezione di Torino prese posizione in merito, costituendo il gruppo “Iplad” (insieme per la lotta al dolore).

Il progetto, firmato da tutte le sezioni del Piemonte, arrivò in regione 19/02/2011 e la petizione incominciò il suo percorso che si concluse con l’approvazione, all’unanimità del consiglio regionale, con l’obbligo per la giunta di presentare una delibera ed un progetto per l’applicazione del “parto indolore”. I primi passi, dunque, li abbiamo fatti nel 2008 e nel 2011 la Fidapa Bpw Italy costituisce a livello nazionale la Task-force Salute per portare avanti l’iniziativa per ottenere l’inserimento del “parto indolore” nei LEA (livelli essenziali di assistenza) inizia così la nostra attività lunga ma capillare attraverso le sezioni delle varie regioni. Il percorso nel 2021 non si è ancora concluso concretamente, motivo per cui la Fidapa, sezione Sulcis, Distretto Sardegna il 19/03 ha tenuto un convegno on-line “partorire col sorriso nel proprio territorio”.

La sezione Fidapa Sulcis ha voluto sottolineare così che, purtroppo, nel territorio del Sulcis Iglesiente questo non è ancora una realtà. Presenti sulla piattaforma le rappresentanze Istituzionali Nazionali, Distrettuali e di Sezione della Fidapa Bpw Italy. L’argomento è stato presentato dal punto di vista della salute psicofisica della donna e del nascituro. Relatrici sono state: Dottoressa Maria Chiara Basciu; Past Presidente della Sezione Sulcis, componente Commissione Pari Opportunità Regione Sardegna; Concetta Corallo, segreteria nazionale Fidapa Bpw Italy, ginecologa; Gianna Ledda, socia Fidapa, sezione di Olbia, anestesista; Monica Mameli, socia sezione Sulcis, Neuropsicofarmacologa. Ha partecipato al convegno il Consigliere Michele Ennas in rappresentanza dell’ assessorato alla Sanità, che si è fatto portavoce delle nostre i stanze presso gli organi competenti.

Il Convegno si è concluso con l’auspicio da parte dei convenuti che la richiesta in oggetto possa trovare in un tempo non molto lontano una risposta concreta.