Prosegue a Olbia la campagna di vaccinazione degli over 80. Il sindaco Settimo Nizzi, d’accordo con la responsabile del Servizio di Igiene dell’Asl gallurese, comunica che domani dalle 9 alle 10 dovranno presentarsi i residenti il cui cognome inizia per I, J, K e T, mentre dalle 10 sarà la volta di quelli la cui iniziale è U, V, W, X, Y e Z. L’hub è stato allestito nel salone Ex Audi lungo la statale 125 Orientale Sarda, sulla sopraelevata.

“Tutti gli over 80 che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino, potranno presentarsi all’hub tra le 9 e le 11”, comunica Nizzi spiegando che “la momentanea sospensione nei giorni scorsi della somministrazione di AstraZeneca ad altre fasce della popolazione ha permesso di anticipare i vaccini Pfizer. Domani quindi ultimeremo la somministrazione ai nostri concittadini più anziani e maggiormente a rischio”.