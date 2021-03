Nel corso del fine settimana i poliziotti del Commissariato di Ozieri (Ss), hanno arrestato un 26enne per minaccia, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e ubriachezza.

I poliziotti, impegnati nell’ambito dei controlli antiCovid, sono intervenuti in una piazza del paese ove un auto era andata a sbattere contro un muro. Gli agenti, grazie alle indicazioni fornite da alcuni cittadini, sono riusciti ad identificare il giovane che la guidava. Il 26enne quando ha visto gli agenti ha mostrato da subito un atteggiamento ostile, minacciando e cercando più volte lo scontro fisico gli agenti, che con non poche difficoltà sono riusciti a bloccarlo e a farlo salire sulla macchina di servizio. L’uomo però, non ancora pago del suo comportamento, una volta arrivato in Commissariato ha proseguito con la sua condotta aggressiva, danneggiando con un calcio la porta di un ufficio.

Dopo le formalità di rito è quindi dichiarato in arresto per minaccia, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e ubriachezza e messo a disposizione dell’A.G. che dopo averne convalidato l’arresto ha disposto il divieto di avvicinamento al Comune di Ozieri e revocato il reddito di cittadinanza di cui l’uomo godeva.