Nel corso della notte i Carabinieri di Luogosanto (Ss), insieme ai colleghi dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania, hanno arrestato per la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio S.D., tempiese di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, e denunciato per concorso nel medesimo reato, la sua convivente, V.P. di 30 anni, incensurata. Fermato per un normale controllo stradale mentre era alla guida della sua macchina, si è dimostrato subito nervoso e il suo atteggiamento ha generato dei sospetti nei militari che hanno quindi deciso di perquisire lui e la macchina, trovando circa 60 grammi di marijuana.

Come prassi la perquisizione è stata estesa alla all’abitazione del 38enne, dove era presente la convivente. Qui sono stati rinvenuti circa 800 grammi di marijuana e 650 di hashish, un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento, circa 4000 euro in contanti, ritenuti riconducibili al commercio dello stupefacente. L’uomo è stato anche denunciato perché, in seguito a specifici esami eseguiti all’ospedale di Tempio, è stato accertato che si trovasse alla guida dell’auto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di tipo cannabinoli. La droga e il denaro sono stati sequestrati. L’arrestato su ordine del pm di turno è stato riportato nella sua abitazione, dove permarrà in regime di arresti domiciliari in attesa di essere sottoposto al giudizio per direttissima.