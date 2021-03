Riaprire subito la Casa Famiglia ‘Il Girasole’ di Fluminimaggiore. È questa la richiesta diretta alla Questura di Cagliari portata avanti dai sindacati Fp Cgil e Cisl Fp che si trovano in sit-in, insieme agli ex lavoratori della struttura per anziani, fuori dalla sede Ats Assl Cagliari di via Piero della Francesca a Selargius.

I lavoratori sono in presidio permanente davanti alla struttura dal 21 gennaio a causa della chiusura della Casa Famiglia per ‘urgenti lavori di ristrutturazione’ avvenuta ai primi del 2019. Nonostante i lavori siano terminati ‘a settembre dello stesso anno’, il servizio non è stato riattivato e “la garanzia che questo possa succedere in futuro ancora non c’è” lamentano le sigle.

Al sit-in partecipano lavoratori, dirigenti sindacali, amministratori del Comune di Fluminimaggiore e alcuni cittadini.