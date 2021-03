Avverrà domani alle 11 lo screening dei consiglieri, dei dipendenti e di tutte le persone che, a vario titolo, frequentano il Consiglio regionale, dove a causa di contatti con positivi, è scattato l’allarme Covid. Per lo stesso motivo, sono saltati i lavori dell’Aula e il vertice di maggioranza. E’ la seconda volta che si procede a uno screening nella sede dell’Assemblea legislativa.

Già a novembre, a causa di alcune persone risultate positive al virus, si era proceduto a eseguire i tamponi e alla disinfestazione degli uffici. La decisione di annullare i lavori del Consiglio regionale, previsti per questo pomeriggio alle 16, era stata presa ieri dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“Esorto tutti i consiglieri e tutto il personale a sottoporsi al tampone – ha detto il Presidente Pais – per poter procedere al più presto, in tutta sicurezza, alla ripresa dell’attività legislativa. Il Consiglio regionale deve dare l’esempio: per combattere il virus sono necessarie massima attenzione, collaborazione e disponibilità. Nessuno può essere messo a rischio soprattutto nei luoghi di lavoro. Diamo l’esempio”.