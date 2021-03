L’aeroporto di Olbia prepara una “summer” in grande stile. A pochi giorni dall’annuncio dei propri piani di rilancio e mentre sta per inaugurare il Terminal Health Center realizzato col Mater Olbia Hospital per rendere strutturale la presenza di un hub aeroportuale dedicato a tamponi e sicurezza sanitaria, Geasar annuncia quattro nuove rotte estive operate da easyJet e altrettante operate da Wizz Air.

La prima collegherà quotidianamente il “Costa Smeralda” con Bologna, Verona e Torino, mentre assicurerà tre collegamenti settimanali con Bari. L’avvio delle nuove tratte è previsto per il 28 giugno, i biglietti saranno in vendita dal 16 aprile. La seconda invece ha già messo in commercio i biglietti a partire da 9,99 euro per Malpensa, Bologna, Verona e Treviso. easyJet conferma il suo impegno per la ripresa dei flussi turistici verso la Sardegna. I quattro nuovi voli verso Olbia si aggiungono a quelli che collegano lo scalo gallurese con Malpensa, Napoli, Venezia e Bergamo, che partirà il 28 maggio, con cui la compagnia si attesta come la prima per numero di posti offerti e destinazioni servite, in totale 23 rotte nazionali e internazionali.

“Guardiamo con fiducia alla prossima stagione estiva – afferma Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia – ci auguriamo che i progressi nei programmi di vaccinazione e le misure di sicurezza possano incoraggiare gli italiani a prenotare le loro vacanze”. Wizz Air, compagnia in rapida crescita in Europa, ha deciso di assegnare un sesto velivolo alla base di Malpensa: questo ha consentito di ampliare il proprio network anche verso Olbia, confermando di credere fortemente nelle potenzialità dell’isola e offrendo ai sardi numerose opportunità di viaggio. “Continuiamo a espandere la nostra presenza durante questo periodo difficile per il settore – dichiara George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air – Quattro nuove rotte domestiche verso Olbia sottolineano l’importanza del mercato italiano per le nostre operazioni”.