Sono 176.784 su circa 240mila dosi consegnate per una percentuale che arriva quasi al 73%: sono le dosi di vaccino Pfizer, Moderna e AstraZeneca somministrate nell’isola. La prima somministrazione è stata effettuata a 123.528 persone, mentre sono 53.526 coloro che hanno avuto il ciclo completo.

In questa platea, formata dagli ultraottantenni, operatori socio-sanitari, medici e infermieri, personale della scuola e forze dell’ordine, il totale delle dosi somministrate agli over 80 è pari a 44.119, delle quali 38.135 relative alla prima somministrazione e 5.984 al ciclo completo. Nell’Isola non è prevista al momento nessuna possibilità di prenotazione per i vaccini.

L’Ats ha predisposto degli elenchi relativi agli over80, ai docenti, personale Ats o amministrativo delle scuole e forze dell’ordine (in alcuni casi sporadici anche persone fragili seguite da singole strutture sanitarie) che vengono contattati direttamente dal Cup. Per gli ultraottantenni alcune Assl si sono organizzate per una chiamata attraverso i Comuni.