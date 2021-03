“Con l’adesione al ‘Polo strategico regionale’ ed alla rete Kentos della Regione, il Comune di Nuoro avrà una rete cento volte più veloce dell’attuale, con la possibilità di un’ulteriore espansione nei prossimi mesi. Il potenziamento dei sistemi di sicurezza e di connettività nei territori dei Comuni aderenti al Piano consente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati ai cittadini e alle imprese del territorio”. Lo ha detto l’assessore regionale degli Affari generali, Valeria Satta, durante l’incontro con gli amministratori comunali.

L’incontro col sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, rientra nel programma degli incontri istituzionali per illustrare l’attuazione del Polo regionale, come previsto dal Piano triennale nazionale per l’Informatica: “E’ necessaria l’adesione di un numero sempre maggiore di Comuni per un’ampia a capillare diffusione dei servizi messi a disposizione dalla Regione, al fine di garantire a tutti i cittadini un contesto di vita sicuro e servizi più veloci e vicini alle loro esigenze”, ha aggiunto l’assessore Satta.