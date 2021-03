Intervento dei Vigili del fuoco di Sassari nel Comune di Ploaghe, per l’incendio di un capannone.

Intorno alle 22:45 è arrivata una richiesta di intervento alla sala operativa, per un rogo divampato in un capannone nella periferia del centro abitato di Ploaghe. Sul posto si sono tempestivamente recate due squadre dalla sede centrale, che si sono occupate della messa in sicurezza della zona interessata dall’evento e dello spegnimento delle fiamme.

Le fiamme hanno coinvolto alcuni mezzi custoditi all’interno dello stesso. Sul posto erano presenti anche le Forze dall’ordine. Sono in corso le indagini per risalire alle cause che hanno causato l’incendio.