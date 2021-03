Stamattina i carabinieri di Domusnovas (Su), hanno rintracciato e arrestato un 56enne del paese, in ottemperanza di un ordine di esecuzione per la carcerazione della Procura di Cagliari dovendo egli espiare la pena della reclusione di 7 anni per violenza sessuale su minore, commessa in Casarile (MI) e Domusnovas tra il 2007 ed il 2009.

Dopo la notifica del provvedimento e la redazione degli atti relativi al provvedimento, l’uomo è stato portato nel carcere di Uta, dove dovrà trascorrere i prossimi anni