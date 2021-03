Ancora strascichi, oltre le multe e la chiusura del locale, per il consigliere comunale di Fdi di Sassari, Daniele Deiana, immortalato sabato davanti ai clienti che si abbracciavano e non indossavano dispositivi di protezione, nel penultimo giorno di zona bianca. Il video ha avuto un’ampia diffusione sul web e non è sfuggito alla Polizia.

La questura di Sassari infatti , dopo le dichiarazioni dell’interessato, precisa che sull’edizione de “La Nuova Sardegna” di ieri, 23 marzo 2021, è stato pubblicato un articolo dal titolo “Il consigliere smascherato: Un errore, non mi dimetto, riferito al consigliere comunale di Fdi Daniele Deiana, sorpreso nel suo locale, e immortalato in un video, che lo ritrae senza mascherina cantando una canzone degli 883. Nell’articolo il giornalista, intervistando il consigliere del Comune di Sassari Deiana, chiede se è stata la Questura a convocarlo nei loro Uffici avendone quale risposta “Li ho chiamati io. Ed hanno apprezzato”, forse pensando che avere ascendenti e padrini in Polizia potesse alleggerire la sua posizione.

La Questura precisa che, per dovere di cronaca e per una esatta ricostruzione dei fatti, “il Consigliere comunale Sig. Deiana è stato convocato d’autorità nella mattina di ieri presso questa struttura al fine di contestargli le previste sanzioni amministrative degli articoli 1 II°c. 2 I°c. e 3 del D.L. n.19 del 25.03.2020 in combinato disposto con l’Art. 1 D.L. 16.05.2020 e l’Ordinanza Sindacale nr.10 del 01.03.2021. Come sanzione accessoria è stata disposta la chiusura temporanea dell’attività commerciale denominata “Le Iene” per 5 giorni e – rimarca la Questura – nessun apprezzamento è stato indirizzato al predetto consigliere comunale”.

La sanzione inflitta, spiega una nota della Questura, è commisurata alla tipologia di illecito commesso secondo i principi generali di adeguatezza e proporzionalità, criteri questi già applicati dalla Questura in analoghe fattispecie.