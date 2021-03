Al via i lavori di adeguamento all’interno del Teatro Lirico di Cagliari grazie agli 1,24 milioni stanziati dalla Regione: Saranno utilizzati per l’apertura del Piccolo Teatro e dei laboratori, “due gioielli dimenticati e abbandonati da quasi 10 anni”. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che ha effettuato un sopralluogo al teatro. “Il Piccolo Teatro è uno spazio da 320 posti che potrà essere utilizzato per piccole manifestazioni.

I laboratori sono invece luoghi unici nel loro genere: con la sartoria, la falegnameria, l’officina meccanica, l’attrezzeria e la scenografia, ognuno con i suoi depositi e tutti comunicanti tra loro, e dove vorremmo realizzare percorsi di studio e visite guidate da parte delle scuole – scrive il primo cittadino – I lavori sono finalizzati ad ottenere il certificato di prevenzione incendi necessario per l’agibilità – e quindi per l’apertura e utilizzo degli spazi – e interessano: l’integrazione e l’ampliamento degli impianti elettrici, di illuminazione, anticendio e delle vie di fuga, la realizzazione di superfici di aerazione ed evacuazione fumi nei depositi annessi ai laboratori e la creazione di pareti separatorie tra il foyer del Teatro Lirico e i servizi igienici a servizio del foyer del Piccolo Teatro”. “Tutto questo ci permetterà di restituire ai cagliaritani due spazi perfettamente collegati e funzionali al Teatro Lirico dotati di grandi potenzialità, e che sono patrimonio culturale della nostra città”, conclude Truzzu.