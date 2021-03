Non accettano che le vaccinazioni per gli ultra 80enni vengano somministrate all’interno della palestra della loro scuola. Per questa ragione questa mattina gli studenti della media Pascoli di Carbonia sono scesi in piazza per manifestare davanti al palazzo del Comune e chiedere il trasferimento del centro vaccinale in un’altra sede. Con loro anche un gruppo di genitori e i consiglieri di minoranza Carla Cannas, Maurizio Soddu, Ivonne Fraternale e Giovanni Spanu.

I ragazzi lamentano l’impossibilità di poter usare la palestra durante le ore di educazione fisica, ma anche le limitazioni all’interno dell’istituto e il mancato confronto con l’amministrazione comunale nella scelta del plesso scolastico per le vaccinazioni. La pensa diversamente la sindaca Paola Massidda. “Non mi aspettavo una presa di posizione di questo genere, soprattutto in un momento in cui è appena partita nel nostro territorio la campagna di vaccinazione e in cui si registra una risalita dei contagi – dice all’ANSA la prima cittadina – Avevamo valutato la possibilità di usare il palazzetto di Bacu Abis, ma è una soluzione non percorribile perché a breve partiranno dei lavori, altrimenti rischiamo di perdere dei contributi”.

Non solo. “È stata scelta la palestra della Pascoli, con pochissimo preavviso, per la sua centralità, perché è facile da raggiungere per i tanti anziani del nostro Comune che altrimenti avrebbero problemi negli spostamenti – spiega la sindaca – Si tratta di perdere l’uso della palestra per dieci settimane, ma agli studenti non viene impedito di accedere liberamente alla pista di atletica che si trova a due passi o agli altri spazi della scuola. Si tratta di un sacrificio minimo per un bene comune. Non siamo l’unico Comune della Sardegna ad aver scelto una palestra scolastica per la campagna vaccinale, è accaduto a Nuoro e presto anche a Sant’Antioco”. Dopo la prima giornata di vaccinazione di domenica, questa settimana le somministrazioni proseguiranno di sabato. “Stiamo predisponendo con l’Ats i percorsi e il personale di protezione civile e polizia municipale mettendo il nostro impegno affinché tutto si svolga nella massima sicurezza”, chiarisce Massidda