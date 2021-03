Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 554 all’altezza del bivio per Monserrato. Lo scontro, tra una moto e un’auto, si è verificato all’altezza del ponte “Emanuela Loi” ma le cause, al momento, rimangono poco chiare. Due motociclisti sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale.

Entrambi sono stati sbalzati dalla due ruote finendo sull’asfalto. L’automobilista si è subito fermato per soccorrerli. Sul posto sono poi arrivati, oltre agli agenti della municipale, la polizia stradale, i vigili del fuoco, personale Anas e le ambulanze del 118. Poco dopo è stato anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il traffico sta subendo forti rallentamenti.