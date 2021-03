Oltre 260 tra ispezioni e controlli, 5 illeciti riscontrati, 30 chili di pesce e 280 attrezzi da pesca sequestrati. Sono i risultati dell’operazione di controllo sulla filiera della pesca condotta della Capitaneria di porto di Cagliari. Nel mirino sia i pescherecci che ristoranti e mercati. Elevate contravvenzioni per 7mila euro. Tra i sanzionati c’è il titolare di una imbarcazione professionale che non aveva segnalato direttamente l’attrezzatura utilizzata per il lavoro.

Un altro peschereccio è stato multato ad Arbatax per non aver registrato i dati del pescato sul libro giornaliero di pesca dove si devono indicare i tipi di prodotto catturati, l’attrezzatura usata e la zona di prelievo. Per quanto riguarda i punti vendita è stato infine multato un negoziante dell’hinterland di Cagliari per violazione delle norme su etichettata e tracciabilità.