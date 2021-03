Continua a salire il contagio da Covid 19 anche nelle carceri. Secondo i dati aggiornati a lunedì 22 marzo sono 576 i detenuti e 738 i poliziotti penitenziari positivi. Il 18 marzo erano rispettivamente 503 e 680 e andando più indietro nel tempo, erano 468 e 612 il 9 marzo.

La gran parte di chi ha contratto il Coronavirus è asintomatico: lo sono 549 detenuti, 17 sono invece ricoverati in ospedali, mentre 10 presentano sintomi ma sono curati in carcere. Tra i poliziotti gli asintomatici sono 679, mentre i sintomatici sono 59. Sedici sono ricoverati in ospedale, mentre la maggior parte dei positivi (712) è a casa e solo 10 in caserma.

Tra il personale amministrativo e dirigenziale dell’amministrazione penitenziaria i positivi sono 52 e non c’è nessun ricoverato. A preoccupare sono alcuni focolai. Il principale tra i detenuti è a Volterra, dove sono 63 i positivi, tutti asintomatici. Segue Catanzaro (50, tutti senza sintomi), Pesaro (46 asintomatici, più un detenuto ricoverato in ospedale) e Asti (39 asintomatici e un detenuto in ospedale).