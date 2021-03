Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 00:23 nel Mediterraneo, davanti alla costa orientale dell’Algeria.

Secondo i dati del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro 18 km a ovest di Bejaia.

La stessa zona una settimana fa è stata colpita da una forte scossa di magnitudo 6.2 avvertita anche in Italia, in particolare in Sardegna.