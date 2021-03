Più voli e frequenze. La compagnia aerea Volotea punta ancora su Cagliari e incrementa per l’estate 2021 la capacità di trasporto passeggeri del 19% (rispetto al 2019).

Nei prossimi mesi, il vettore collegherà il capoluogo sardo con 15 destinazioni, 8 domestiche e 7 internazionali. Volotea ha anche confermato maggiori frequenze nei collegamenti tra Cagliari e Venezia, Verona, Torino e Genova. “Con circa 350.000 posti in vendita a livello locale – dice Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea – siamo felici di rafforzare la nostra presenza presso l’aeroporto cagliaritano. Crediamo molto nel potenziale turistico dello scalo dove, due anni fa, abbiamo inaugurato una delle nostre basi operative. Grazie alla nostra offerta, puntiamo a rafforzare la connettività del Sud Sardegna, sostenendo il tessuto economico locale, duramente colpito dalla recente pandemia Covid-19. Infine, a seguito di una serie di misure di sicurezza implementate, garantiamo per passeggeri ed equipaggi, voli all’insegna della massima sicurezza e tranquillità”.

Soddisfazione anche in casa Sogaer. “Ancora una volta Volotea si conferma un partner strategico per lo scalo di Cagliari Elmas – spiega l’amministratore delegato Renato Branca – confermando il ruolo centrale della sua base annuale inaugurata nel 2019 che ha visto fino ad oggi la creazione di oltre 60 posti di lavoro locali con due aerei basati 12 mesi all’anno. Il nuovo network estivo conferma un trend costantemente in crescita, con una forte presenza su tutto il territorio nazionale con ben 8 destinazioni, molte delle quali operate anche in inverno, e la crescita ulteriore del network internazionale con 7 destinazioni. Cagliari si conferma una destinazione capace di garantire livelli di riempimento degli aeromobili in tutti i mesi dell’anno, rendendo particolarmente fruttuosa la partnership con Volotea e assicurando lo sviluppo in prospettiva di ripresa del mercato”.

Da Cagliari sono disponibili 15 collegamenti Volotea, 8 domestici (Ancona, Genova, Napoli, Palermo, Pescara, Torino, Venezia e Verona) e 7 internazionali verso Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes, Strasburgo e Tolosa) e Repubblica Ceca (Praga).