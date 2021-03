La Regione ha allargato la platea dei beneficiari del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, cioè per famiglie in affitto che possono usufruire di misure per il mantenimento dell’alloggio.

Ci rientreranno anche coloro che a causa dell’emergenza Covid-19, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, hanno subito una perdita del proprio reddito tra marzo e maggio 2020.

“La misura nasce per alleviare le situazioni di forte disagio aggravate dall’emergenza in corso – spiega il presidente della Regione Christian Solinas – Il Covid ha infatti generato nuove categorie di persone in condizioni di fragilità economica”. Gli inquilini potranno attestare la riduzione del reddito attraverso un’autocertificazione.