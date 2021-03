Nel Comune di Bono, in provincia di Sassari, una persona è stata beccata mentre faceva un giro nel centro del paese con la sua auto. Il problema? L’uomo sarebbe dovuto rimanere nella sua abitazione, in quarantena, perché positivo al coronavirus e per questo motivo è stato denunciato dai carabinieri della locale Stazione.

Dalle verifiche sui documenti d’identità, durante un normale controllo, i militari hanno scoperto che non sarebbe potuto uscire da casa: ha contratto il virus e deve stare in isolamento nella propria abitazione. L’uomo è stato quindi denunciato e riaccompagnato a casa.

Altre tre persone sono state sanzionate sempre dai carabinieri perché circolavano senza indossare la mascherina lungo la strada che collega Bono con Burgos. Proprio a Bono due giorni fa il sindaco, per la seconda volta dall’inizio dell’anno, ha dichiarato la zona rossa a causa dei numerosi contagi.